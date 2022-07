Wimbledon in beroep tegen boete van een miljoen wegens weren Russen

De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen kreeg de boete van de WTA, de belangenbehartiger in het vrouwentennis. „Er is sprake van een juridische procedure, dus ik kan geen specifiek commentaar geven, maar ik kan zeggen dat we bij de beslissing blijven die we hebben genomen. We hebben beroep aangetekend”, zei directeur Sally Bolton.

Het toernooi, dat het betreurt dat het in zijn ogen wordt gestraft voor het afkeuren van de oorlog in Oekraïne, hoopt naar verluidt op steun van de Britse regering. „We hebben lang en diep nagedacht over onze beslissing en die was erg moeilijk. We hebben ook bedacht wat de gevolgen kunnen zijn, maar het was de juiste keuze voor ons.”

De Russen en Belarussen waren ook niet welkom op de voorbereidingstoernooien in Eastbourne, Nottingham en Birmingham. Volgens Engelse media heeft de Engelse tennisbond Lawn Tennis Association een boete van 750.000 dollar (ongeveer 717.000 euro) gekregen en de All England Lawn Tennis and Croquet Club 250.000 dollar (239.000 euro).

Wimbledon is maandag begonnen aan de tweede week. De tennisbonden besloten na het weren van de Russen en Belarussen geen punten toe te kennen in Londen.