Wisselvallige Djokovic heeft vier sets nodig tegen Kwon, outsider Hurkacz direct uitgeschakeld

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De titelhouder won in vier sets van de Koreaan Kwon Soon-woo: 6-3 3-6 6-3 6-4.

Djokovic had 2 uur en 27 minuten nodig voor de zege op de nummer 81 van de wereld. Op het Centre Court, waar vanwege de regen het dak de hele wedstrijd dicht was, benutte de Serviër zijn eerste wedstrijdpunt met een ace.

Voor de 35-jarige Djokovic was het pas zijn eerste wedstrijd op gras van het jaar. Een maand geleden kwam de nummer 3 van de wereld voor het laatst in actie. Hij verloor toen op Roland Garros in de kwartfinales van Rafael Nadal. Djokovic verloor vijf jaar geleden voor het laatst op Wimbledon. Hij gaf toen op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sindsdien pakte hij drie keer de titel en in 2020 werd het toernooi afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Door de absentie van Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld, is Djokovic als eerste geplaatst in Londen. De Rus Medvedev is niet welkom op Wimbledon in verband met de oorlog in Oekraïne. Alexander Zverev, vanaf maandag de mondiale nummer 2, is geblesseerd.

Outsider Hurkacz

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz is in de openingsronde van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer 10 van de wereld verloor met 7-6 (4) 6-4 5-7 2-6 7-6 (8) van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de mondiale nummer 37. In de vijfde set wordt bij 6-6 een beslissende tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Davidovich Fokina liet in de derde set op eigen service nog drie wedstrijdpunten op rij onbenut. De partij kantelde volledig en Hurkacz had lang het initiatief. De Pool serveerde in de vijfde set ook voor de wedstrijd, maar hij leverde zijn servicegame in. Hurkacz stond in de beslissende matchtiebreak ook nog eens met 7-4 voor.

De 25-jarige Hurkacz, die als zevende geplaatst was, gold als outsider voor de titel in Londen. Vorig jaar haalde hij de halve finales op Wimbledon en in aanloop naar de editie van dit jaar won hij het grastoernooi van Halle. Voor de twee jaar jongere Davidovich Fokina was het pas zijn eerste zege ooit op Wimbledon. Op het vorige grandslamtoernooi, Roland Garros, verloor de Spanjaard in de openingsronde van Tallon Griekspoor.