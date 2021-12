WK darts afgetrapt: moeizame start voor titelverdediger Gerwyn Price

Zowel titelverdediger Gerwyn Price als tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis moesten even wakker worden in de eerste ronde van het WK darts. Beide darters verloren hun eerste set, maar herstelden daarna knap.

Gerwyn Price nam het op tegen Ritchie Edhouse, de nummer 128 van de wereld, die de wedstrijd van zijn leven begon te gooien. Met gemiddeldes richting en rond de 100 liet de Engelsman ‘The Iceman’ toch flink zweten en pakte de eerste set met 3-0. Ook in de tweede set wist hij zijn eigen legs te houden, maar Price niet te breaken: 1-1. In de derde set moest de Welshman een 2-0 achterstand in legs ombuigen, wat hij succesvol afsloot met een belangrijke 130 finish. In de vierde en laatste set kwam Edhouse niet meer in de buurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De aftrap van het WK was voor Price extra moeizaam door het publiek. Van de walk-on tot de laatste pijl werd de wereldkampioen uitgejoeld door de fans in ‘Ally Pally', iets wat bij het darten niet vaak gebeurt. ,,Ik heb daar geen goed woord voor over”, zei Vincent van der Voort bij RTL7. ,,Je zou bijna van de PDC vragen of ze de wedstrijd willen stilleggen.”

Adrian Lewis

Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis, tegenwoordig de nummer 35 van de wereld, stuurde in de eerste ronde Matt Campbell naar huis (3-1). De Engelsman kwam 1-0 achter in sets tegen de Canadees, maar wist zich daarna knap te herpakken.

Dat is goed nieuws voor de neutrale kijkers, want in de tweede ronde wacht de Schot Gary Anderson. Lewis en Anderson kwamen elkaar twee keer tegen in de finale van het WK (2011 en 2016), maar mogen nu gaan strijden om een plekje in de derde ronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.