WK-debutant Luuk Swinkels: ‘Sprong naar wereldtop is niet onhaalbaar’

Coach Lennard Villafuerte bleef achter in Bakoe voor het junioren-toernooi. Bij het afscheid drukte hij Luuk Swinkels op het hart dat hij deze week rust zou nemen. Toch was de WK-ganger bijna dagelijks weer te vinden in de trainingshal van Flik-Flak in Den Bosch. ,,Ik heb juist extra zin om te trainen. Heb nieuwe motivatie opgedaan in Bakoe, nieuwe dingen gezien. Laat ik dan maar lekker doorpakken, want met corona kan ik nu toch niet vieren dat ik naar het WK geweest ben.”

Tussen de Nederlandse en de wereldtop gaapt nog een enorme kloof, ondervond de 19-jarige Beek en Donkenaar. Na de kwalificatie zat zijn toernooi erop. ,,Ik vond de finale met onder anderen de olympisch kampioen heel vet om te zien. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Die finalisten zijn supergoed, maar als ik naar de sprongen kijk: de meeste die zij in de oefening doen kan ik al los. Het is een kwestie van aan elkaar plakken, netter springen en hoogte krijgen. En dan lijkt het verschil ineens mee te vallen. Het zijn nog wel een paar stappen die ik moet zetten, maar het is niet onhaalbaar.”

Geldkraan dicht

Rea Lenders was in 2012 de laatste trampolinespringer uit Nederland op de Olympische Spelen. Door het uitblijven van prestaties draaiden NOC*NSF én gymnastiekunie KNGU de geldkraan dicht voor de springers. Dat betekent dat de sporters zelf reis- en verblijfkosten moeten betalen voor buitenlandse toernooien. En niet alleen voor zichzelf, ook voor de coaches, de fysiotherapeut en zelfs voor de juryleden die meegaan.

Wie is er dan nog zo gek om veel tijd, energie én geld in de trampolinesport te steken. Luuk Swinkels dus. De grootste sponsors zijn zijn ouders. ,,Het is moeilijk om sponsors te vinden voor trampolinespringen. Ik heb nu een tussenjaar na mijn vwo-eindexamen. Als ik ga studeren, tussendoor geld bij elkaar moet rapen voor wedstrijden en tijd in trainingen steken, wordt het lastig om nog goede prestaties neer te zetten.”

Doorbraak

Clubgenoot en synchroonpartner Milco Abrahams fietste onder andere half Nederland door om geld bijeen te schrapen. ,,Hij doet dat wel goed, is ook elke dag bezig met video’s voor sociale media. Daar ben ik niet zo van.” Als duo braken Abrahams en Swinkels in 2018 internationaal door brons te winnen op het EK junioren, ook in Bakoe.

Met kunstjes op de trampoline in de tuin in Beek en Donk is het ooit begonnen. Zijn ouders hadden er geen idee wat ze zich op de hals haalden toen ze hem als elfjarige een keer ‘los lieten’ in de trampolinehal van Flik-Flak. ,,Ik mocht eigenlijk alleen maar recht omhoog springen, omdat het anders te gevaarlijk zou zijn. Als ze niet keken, deed ik stiekem wat salto’s. Dat hadden ze dus toch gezien. Vroegen ze na afloop of ik het eens wilde proberen bij de gevorderde recreanten.” Dat bleek onder zijn niveau. Via de talentendag belandde hij in de wedstrijdgroep om met reuzensprongen uit te komen in de topsportgroep. ,,Nu spring ik negen keer per week in Den Bosch. Ja, het is best wel geëscaleerd.”