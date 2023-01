WK-droom Smith komt eindelijk uit: 'Kans met beide handen gegrepen’

Met video Legendari­sche leg in WK-finale: Van Gerwen mist negendar­ter maar net, Smith gooit hem vervolgens wél

Een weergaloze leg in de tweede set van de WK-finale tussen Michael van Gerwen en Michael Smith. In razende vaart gooiden beide darters de ene na de andere maximale score op het bord. Van Gerwen was de eerste die op mocht voor een negendarter, maar Smith was de eerste die hem ook daadwerkelijk gooide.

