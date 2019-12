WK-sensatie Sherrock ontvangt wildcard voor alle toernooien World Series

The Queen of the Palace had al een uitnodiging voor de US Darts Masters op zak, maar nu heeft ze ook invitaties ontvangen voor de vijf resterende toernooien uit de World Series. Die worden gehouden in Kopenhagen, Duitsland, Nieuw-Zeeland en twee keer in Australië.



,,Ik ben zo blij met deze kans en kan niet wachten om volgend jaar de World Series te spelen", aldus Sherrock. ,,De voorbije weken waren geweldig en de positieve reacties die ik van over de hele wereld heb gekregen waren bizar. Ik wil mijn spel blijven verbeteren en de World Series zijn een nieuwe kans om te laten zien wat ik kan.”



Mochten haar resultaten goed genoeg zijn, dan mag ze vanaf 18 september ook haar opwachting maken bij de World Series of Darts Finals in de Amsterdamse AFAS Live.