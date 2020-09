Door Rik Spekenbrink Dat Bertens de baan in een rolstoel moest verlaten, kermend en huilend van de pijn, had Errani wel gezien. Maar zelfs dat was nep, betoogde ze in haar persconferentie. ,,Ik zag haar net in de lobby en het restaurant, er was niks aan de hand. Ik houd niet van dat soort scenes en spelletjes, doen alsof je geblesseerd bent en dan tijdens de punten over de baan rennen. Ze heeft het ook niet nodig, ze kan ook geweldig spelen zonder dit soort dingen, het spijt me. En dan word ik na afloop beschuldigd van slecht gedrag omdat ik haar niet feliciteer?”

Bertens reageerde volwassen op de beschuldigingen. ,,Ze mag vinden en zeggen wat ze wil, maar het is niet leuk om te horen natuurlijk”, zei in haar eigen persconferentie. ,,Het is altijd goed om je te verplaatsen. En ik snap het wel een beetje, ze is natuurlijk gefrustreerd dat ze die partij zelf niet over de streep heeft getrokken. Maar ze kan beter kijken naar wat ze zelf beter had kunnen doen, dan over mij te zeiken. En als ze me net in de behandelkamer had gezien, had ze het niet gezegd. Ik zat daar wel drie kwartier. Het was na de partij echt de hel. Ik had totaal geen controle meer over mijn lichaam, overal zat kramp.”