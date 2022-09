Wolves met tien man na karatekrap Collins

Met video's Botic van de Zandschulp klopt nummer acht van de wereld in Davis Cup, dubbelpar­tij moet doorslag geven

Botic van de Zandschulp heeft vanavond uitstekende zaken gedaan namens Nederland in duel met Groot-Brittannië in de Davis Cup Finals. Nadat eerder Tallon Griekspoor zijn wedstrijd had verloren van Daniel Evans, was Van de Zandschulp met 6-4 en 6-2 te sterk voor nummer acht van de wereld Cameron Norrie.

16 september