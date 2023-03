Wout Weghorst scoort in ruime overwinning van Manchester United

met samenvatting WK-ster­ren Mbappé en Messi kunnen het in Champions League niet waarmaken: Bayern München te sterk voor PSG

De zoveelste trainerswissel en investeringen ten spijt, het Qatarese project van Paris Saint-Germain levert Nasser Al-Khelaifi ook in zijn twaalfde seizoen als eigenaar niet de felbegeerde Champions League-beker op. Voor de vijfde keer in zeven jaar zijn de achtste finales al het eindstation voor de Franse topclub. Bayern München was net als in Parijs te sterk voor het sterrenensemble: 2-0.