Wozniacki heeft bereikt wat ze wilde: ‘Ik heb mijn dromen laten uitkomen’

Ewan zegeviert weer in Tour Down Under, Roosen beste Nederlan­der

10:13 Caleb Ewan heeft ook de vierde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Australiër, die in de sprint onder anderen de Ier Sam Bennett en Jasper Philipsen uit België aftroefde, won eerder al de tweede rit. Timo Roosen was in Murray Bridge met zijn zestiende plek de beste Nederlander.