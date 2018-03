Wozniacki kan eerste plek op ranglijst even vergeten

Eindhoven wil WK hockey 2026 binnenhalen

8:49 Een WK-hockeyfinale in het Philips Stadion. In 2026 zou het zomaar eens werkelijkheid kunnen zijn. Een commissie gaat de komende tijd onderzoeken of de organisatie van het WK hockey voor mannen en vrouwen in Eindhoven in 2026 haalbare kaart is.