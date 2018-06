Wozniacki met titel Eastbourne op zak naar Wimbledon

Voor Wozniacki, die in de halve eindstrijd tegen de Duitse Angelique Kerber een matchpoint overleefde, betekende dat haar 29e WTA-titel. Sabalenka, de nummer 45 van de wereld, had eerder titelverdedigster Karolina Pliskova uit Tsjechië uitgeschakeld.



Aanstaande maandag start Wozniacki op het heilige gras van Wimbledon haar jacht op een tweede Grand Slam-titel, nadat ze eerder dit jaar de beste was in Australië. In de eerste ronde treft ze Varvara Lepchenko, de huidige nummer 98 van de wereld. Sabalenka start haar campagne tegen Mihaela Buzarnescu, de Roemeense die in Eastbourne verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Kiki Bertens.