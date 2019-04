Wozniacki treft Keys in finale Charleston

Keys overklaste olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico: 6-4 6-0. De 24-jarige Amerikaanse, achttiende op de mondiale ranglijst, wist maar liefst vijf van de acht servicebeurten van Puig naar zich toe te trekken.



Wozniacki en Keys maken morgen uit wie Kiki Bertens opvolgt als winnares in Charleston. De Westlandse winnares van vorig jaar strandde nu al in de derde ronde. Bertens moest daarin buigen voor Maria Sakkari uit Griekenland.



Wozniacki gaat voor haar 31e titel op het hoogste niveau. De Deense stond twee keer eerder in de finale in Charleston. De eerste keer, in 2009, verloor ze van Sabine Lisicki. Twee jaar later was Wozniacki wel de beste. Keys heeft drie WTA-titels op zak.