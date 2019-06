Wright en Anderson bezorgen Schotland eerste wereldtitel voor koppels

De derde wedstrijd, een rechtstreeks duel tussen de koppels, was met 4-0 een prooi voor de Schotten, waardoor Wright het tegen Lennon af kon maken. Dat deed hij op overtuigende wijze. De flamboyante Schot brak Lennon al in de eerste leg en gaf het daarna niet meer uit handen: 4-1 en de beslissing.



Het is de eerste keer dat een ander land dan Nederland of Engeland beslag weet te leggen op de wereldtitel voor koppels. Beide landen wonnen het toernooi, dat sinds 2010 onderdeel is van de PDC-kalender, vier keer. Anderson en Wright stonden twee keer eerder in de finale, waaronder vorig jaar. Toen waren Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in vier partijen te sterk.