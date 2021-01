Yastremska blijft geschorst en kan Australian Open vergeten

Kok pakt eerste wereldbe­ker­ze­ge op 500 meter, Leerdam zesde

23 januari Femke Kok heeft voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekerrace gewonnen. De 20-jarige Friezin zegevierde achter gesloten deuren in Thialf op de 500 meter. Dat deed ze in een tijd van 37,08 seconden.