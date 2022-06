Zaakwaarnemer Mesut Özil voorziet carrièreswitch: ‘Hij kan door als E-sporter, hij is geweldig in Fortnite’

Mesut Özil werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en schitterde voor Real Madrid en Arsenal, maar als dertiger is zijn carrière in neerwaartse spiraal geraakt. Zijn zaakwaarnemer Erkut Sogut voorziet een mogelijk carrièreswitch, want volgens hem kan Özil succesvol worden als E-sporter.

Sogut gaf een interview aan The Telegraph, ter promotie van zijn boek ‘Deadline’, waarin hij zijn leven als zaakwaarnemer beschrijft. Sogut zegt onder meer dat zijn belangrijkste en bekendste client Özil - die hij de ‘Muhammad Ali van het voetbal’ noemt - iedere cent van de 350.000 pond die hij per week bij Arsenal verdiende waard was.

Özil vertrok in januari 2021 bij Arsenal, na bijna acht jaar bij de Londense club die hem in 2013 voor 45 miljoen euro overnam van Real Madrid. Met acht goals en slechts drie assists in 38 wedstrijden voor Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Süper Lig achter Trabzonspor, is het Turkse avontuur van Özil nog geen groot succes.

Özil staat nog tot medio 2024 onder contract bij de Turkse topclub, maar zijn zaakwaarnemer Sogut kijkt al verder in de toekomst. ,,Ik verwacht niet dat hij nog voor een andere club zal gaan spelen. Hij zal steeds meer in E-sports gaan doen, ook zelf meer gaan spelen en misschien een E-sporter worden”, zegt hij over de 33-jarige linkspoot uit Gelsenkirchen, die in eigen land voor Schalke 04 en Werder Bremen speelde.



,,Mesut is echt heel goed, zeker in het spel Fortnite. Ik denk niet dat je verbaasd moet opkijken als hij op dag meedoet met grote toernooien”, zegt Sogut. ,,Hij heeft een team – M10 Esports – en hij heeft spelers die voor hem uitkomen. Hij heeft een eigen speelhuis in Duitsland, met voetbalspellen zoals FIFA, maar dus ook met Fortnite.”

Özil was basisspeler van Duitsland op het WK 2014 in Brazilië, waar Die Mannschaft in de finale na verlenging Argentinië versloeg. De linksbenige spelmaker speelde zijn 92ste en waarschijnlijk laatste interland op het WK 2018 in Rusland, waar Duitsland als titelverdediger de poulefase niet overleefde met drie punten. Özil speelde toen mee in de wedstrijden tegen Mexico (1-0 nederlaag) en Zuid-Korea (2-0 nederlaag). In januari 2021 vertrok hij bij Arsenal, nadat hij zich in de maanden daarvoor niet populair had gemaakt door als enige speler te weigeren een deel van het salaris in te leveren vanwege de lege stadions door corona. Özil was van mening dat hij recht had op zijn geld, ook omdat hij dat al jaren inzet voor goede doelen.

