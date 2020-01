Zaalhockeyster Zwinkels treurt in Minsk: ‘Op tien seconden na waren we Europees kampioen’

Donja Zwinkels (30) dacht al dat ze voor de derde keer in haar carrière Europees zaalhockeykampioene was geworden. Tot Maryna Nikitsina uit de laatste aanval Wit-Rusland in de finale naast Oranje bracht: 1-1. De thuisploeg van bondscoach Herman Kruis nam direct daaropvolgend de shoot-outs beter.