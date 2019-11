'Ze doen net alsof je een dier bent'

Olympisch Stadion in Tokio gereed

7:43 De bouw van het nieuwe Olympisch Stadion in Tokio is afgerond, ruim op tijd voor de Zomerspelen van 2020. De officiële opening is op 21 december gepland, na de laatste kwaliteits- en veiligheidscontroles, meldde de Japanse sportraad. Het eerste evenement is de finale van het voetbaltoernooi om de Emperor's Cup op nieuwsjaarsdag.