‘Ze zakken soms weg naar het niveau van een degradatiekandidaat’

Dat stelt hij na het duel in De Koel, waar Denzel Dumfries in de slotseconde een nederlaag voorkwam. ,,Dat is voor PSV hetzelfde als verlies. Twee punten verliezen tegen een degradatiekandidaat, dat is heel slecht. Het vertrouwen in de tweede helft was weg. Het verval mag niet zo groot zijn. PSV zakt soms weg naar het niveau van een degradatiekandidaat.”