Zege Williams en Wozniacki bij afscheidstour

Het Amerikaans/Deense koppel versloeg in Auckland de Japansen Nao Hibino en Makoto Ninomiya in twee sets: 6-2 6-4. Wozniacki beëindigt na de Australian Open, die op 20 januari begint, haar loopbaan.



Voor Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld in het enkelspel, was het voor het eerst sinds 2011 dat ze een dubbelpartij op de WTA Tour won. ,,Ik heb enorm veel plezier gehad, dit hadden we eerder moeten doen", zei de 29-jarige Deense. "Elke keer als ik een fout maakte zei Serena: het gaat goed. Ik ben altijd hard voor mezelf. Ik dacht: ik had vaker met haar moeten tennissen.”



Williams en Wozniacki komen vanaf morgen ook uit in het enkelspel in Auckland.