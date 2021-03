Zelf naar partijen kijken, dat trok Richard Krajicek niet

Dubbelslag Sam Bennett sprint naar dagzege en leiders­trui in openings­rit Pa­rijs-Ni­ce

7 maart Sam Bennett heeft de openingsetappe van Parijs-Nice gewonnen. De Ier van Deceuninck-Quick Step was de snelste in de massasprint, voor Frans kampioen Arnaud Démare en oud-wereldkampioen Mads Pedersen. Bennett slaat een dubbelslag, want hij mag morgen ook starten in de gele leiderstrui.