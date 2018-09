Zieke Herlings houdt stand in Turkije

Zelfs een zieke Jeffrey Herlings is nog te sterk voor de concurrentie in de MXGP. Dat bleek in Turkije, waar de misselijke Brabander zijn 15e GP van het seizoen won.

De 2e manche op het circuit van Afyonkarahisar ging Herlings zichtbaar moeizaam af. Waar hij de laatste wedstrijden in de slotfase niemand in zijn nabijheid duldde, kon Tim Gajser lang aanklampen. De Sloveense wereldkampioen van 2016 deed zelfs nog een aanval op de koppositie, maar die wist Herlings met een laatste krachtsinspanning af te wenden.

Verkeerds gegeten

,,Ik ben tussen de twee manches ziek geworden. Last van mijn maag. Ik heb mogelijk dit weekeinde iets verkeerds gegeten", verklaarde Herlings na afloop. ,,Gelukkig heb ik toch veel punten gewonnen op Cairoli. Ik ben nu dicht bij mijn doel."

Van zijn enige concurrent in de WK-stand, Antonio Cairoli, had Herlings dit keer niets te vrezen. De Italiaan maakte al in de eerste ronde een schuiver, waarna hij kansloos was in de race. Het was dat er maar 21 man achter het starthek stonden in Turkije, anders was de titelstrijd mogelijk deze zondag al beslist in het voordeel van Herlings. Onder die 21 starters 3 Turken die een wildcard gekregen hadden. Alleen als Cairoli buiten de top 19 geëindigd was (of had opgegeven), zou Herlings al op Turkse bodem wereldkampioen zijn geworden.

Cairoli knokte zich nog terug naar de 15e plaats, onder het niveau van de 9-voudig wereldkampioen maar wel voldoende om theoretisch nog kans te maken op een 10e wereldtitel. Herlings heeft in de resterende 4 manches nog maar 5 punten nodig. Er is meer nodig dan een voedselvergiftiging om de 23-jarige man uit Oploo over 2 weken in Assen af te houden van zijn 4e wereldtitel, zijn eerste in de koningsklasse.

Glenn Coldenhoff is onbetwist de 7e in rangorde. De KTM-rijder uit Best werd 7e in de 2e manche, 7e in de dagstand en blijft 7e in de tussenstand van het WK.

MX2

In de MX2-klasse was het dit keer geen KTM boven. De Amerikaan Thomas Covington profiteerde van een botsing in de 1e manche tussen de KTM-haantjes Pauls Jonass en Jorge Prado. GP-winst was er voor Covington. Jonass, die de 2e manche won, liep in de WK-stand 6 punten in op teamgenoot Prado. De Spanjaard zag zijn voorsprong slinken tot 24 punten.