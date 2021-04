Zlatan speelt Romeinse soldaat in film Asterix en Obelix

Barça-spits Griezmann scoort perfecte hattrick naast het veld: voor derde keer vader op 8 april

14:54 Twee dagen voor de El Clásico tegen Real Madrid is Antoine Griezmann (30) van FC Barcelona helemaal in de wolken. Griezmann meldde via sociale media de komst van zijn derde kind: Alba. Het meisje werd donderdag om 10.24 uur geboren, zo onthulde haar vader enkele uren later.