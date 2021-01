Zo begonnen Kromo, Kika, Frenkie en Jackie aan het nieuwe jaar

Samenvatting Real Sociedad wint Baskische derby dankzij vroeg doelpunt

14:19 Real Sociedad heeft in de Spaanse competitie de Baskische derby tegen Athletic Club gewonnen. In het lege stadion San Mamés in Bilbao werd het 0-1, door een vroeg doelpunt van Portu. De middenvelder rondde een fraaie aanval van de bezoekende ploeg af.