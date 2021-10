Zo vierden Verstappen, Iniesta, Mbappé en Neymar dit weekend Halloween

Confronta­tie tussen fans op tribune bij Heracles-Ajax: ‘Reactie op provoce­rend gedrag’

Fans van Heracles Almelo en Ajax hebben zaterdagavond tijdens de wedstrijd, die in 0-0 eindigde, de confrontatie met elkaar opgezocht. Op de tribunes was het in de tweede helft onrustig en werden rake klappen uitgedeeld.

30 oktober