Zonder Herlings, maar met veteraan Coldenhoff is Nederland podiumkandidaat bij het WK Motorcross: ‘Dit blijft speciaal’

Gepromo­veerd Bruheze is ambitieus: ‘Wij kunnen voor een periodeti­tel gaan’

Dit seizoen zal Bruheze voor het eerst in de historie in de derde klasse te bewonderen zijn. Met Maarten Stevens staat er een nieuwe trainer aan het roer. Ondanks de nieuwigheid is er aan ambitie geen gebrek bij de oud-speler van de club: ,,Ik leg de lat liever iets te hoog.”

24 september