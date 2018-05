Zoontje Ronald Mulder gedoopt, Tapia in stijl naar WK

Vraag en antwoord Sprintster Sacha van Agt zoekt opnieuw aanslui­ting met de top

10:20 Het Putbosstadion was zaterdag het toneel voor de IFAM Meeting, een grote internationale atletiekwedstrijd in Oordegem. Sacha van Agt (23) liep in België de 100 en 200 meter in voorbereiding op de NK in het derde weekeinde van juni. De sprintster van Eindhoven Atletiek vertelt over haar wedstrijdplanning en haar doelen in de sport.