Zorgen voor wereldkampioen Peter Wright in aanloop naar WK darts: ‘Jo vertelde dat ze bang was dat ze doodging’

WK darts Op 15 december gaat in het Alexandra Palace in Londen het WK van start, met maar liefst twaalf Nederlandse deelnemers. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier het volledige speelschema van het WK darts en de informatie over het prijzengeld.

De 52-jarige Wright schreef zaterdag op Twitter dat zijn vrouw Joanne na een kleine twee weken was ontslagen uit het ziekenhuis. Dinsdag bleek dat ze terug moest voor nader onderzoek.



,,Het zijn een paar vreselijke weken geweest”, legde Snakebite uit in The Sun. ,,Jo verkeerde in absolute doodsangst en vertelde me dat ze bang was dat ze doodging omdat de pijn zo erg was.” De vrouw van Wright bleek te kampen met een scheur in de galbuis en kreeg vervolgens te maken met uitdrogingsverschijnselen en een ingeklapte long.