Zuid-Amerikaanse onderonsje in finale in Bastad

LIVE | Officieus debuut Brandts als hoofdtrai­ner FC Eindhoven in De Koel

16:09 FC Eindhoven speelt zaterdagmiddag in De Koel een vriendschappelijke wedstrijd tegen eredivisionist VVV-Venlo. Dat doen de Eindhovenaren met Ernie Brandts als eindverantwoordelijke op de bank. De PSV-coryfee, vorig seizoen nog assistent-trainer, is per direct de opvolger van de vertrokken coach David Nascimento. Volg het duel hier LIVE.