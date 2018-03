Zverev door naar finale Miami Open waar hij Isner treft

Dure nederlaag voor Helmond Sport bij Go Ahead Eagles

30 maart Het halen van de play-offs wordt een lastig verhaal voor Helmond Sport na de 3-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles van vrijdagavond. Met 10 man – Stephen Warmolts kreeg in de 67ste minuut rood – knokten de Helmonders zich nog terug, maar in de slotfase sloeg Go Ahead alsnog toe.