Zverev heeft in Parijs moeite met debutant

Servette FC Voormalig NAC-aanvaller Schalk trakteert Van Wolfswin­kel en FC Basel op nederlaag

18:27 Alex Schalk heeft Servette in de Zwitserse competitie aan een overwinning geholpen. De voormalige aanvaller van NAC Breda, Jong PSV en Go Ahead Eagles kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Basel in de zeventigste minuut als invaller het veld in. Zes minuten later benutte Schalk een strafschop: 1-0.