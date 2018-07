Zverev in drie sets langs Duckworth

Oud-PS­V'er Memphis Depay mist eerste training en krijgt boete

16:51 Memphis Depay kan een boete verwachten van Olympique Lyon. De aanvaller is te laat teruggekomen van zijn vakantie en dat zint zijn trainer Bruno Génésio niet. Vanmiddag was de eerste training van het nieuwe seizoen en Memphis was de enige die ontbrak.