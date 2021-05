Zverev in finale Madrid tegen Berrettini, Sabalenka volgt Bertens op

In een herhaling van de US Open-finale van vorig jaar had Zverev de zege na een uur en 38 minuten binnen. In de tweede set liet hij de 27-jarige Thiem - de mondiale nummer 4 - van 4-1 nog terugkomen tot 4-3, maar bij 5-4 maakte de nummer 6 van de wereld het op eigen opslag af op zijn tweede wedstrijdpunt.

Zondag neemt Zverev het in de finale op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die Casper Ruud uit Noorwegen versloeg: 6-4 6-4. Berrettini steekt in goede vorm. Hij won twee weken geleden al het toernooi van Belgrado.

Matteo Berrettini.

De 24-jarige Zverev kan zondag zijn vierde masterstitel veroveren en zijn eerste sinds 2018. Drie jaar geleden zegevierde hij in Madrid, in 2017 won hij in Montréal en Rome. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, ontbreekt deze week in Madrid.

Sabalenka volgt Bertens op

Bij de vrouwen schreef Arina Sabalenka het toernooi van Madrid op haar naam. De 23-jarige tennisster uit Wit-Rusland was in een merkwaarde finale Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, met 6-0, 3-6, 6-4 de baas. De driesetter duurde slechts een uur en 39 minuten.

De eerste set was binnen 26 minuten afgelopen en Barty won daarin slechts dertien punten. De Australische herpakte zich en nam in de tweede set direct de leiding: 2-0. Na de winst van de tweede set kwam Barty zelfs met 4-3 voor, maar de laatste drie games gingen toch weer naar Sabalenka. De mondiale nummer 7 maakte het af met twee lovegames.

Voor Sabalenka is het de tiende titel uit haar loopbaan. Begin dit jaar was ze ook al de beste in Abu Dhabi.

Eind april troffen Sabalenka en Barty elkaar ook in de finale van het indoorgraveltoernooi van Stuttgart. Toen won Barty (25) nog in drie sets.

Sabalenka is de opvolger van Kiki Bertens, die het toernooi van Madrid in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ging het toernooi niet door in verband met het coronavirus.

Aryna Sabalenka (links) verslaat Ashleigh Barty in de finale.