Zverev klopt Cilic in eerste partij ATP Finals

Zverev is de nummer vijf van de wereldranglijst en stond oog in oog met Cilic, de Kroatische nummer zeven van de wereld. Voor Cilic is het de vierde keer dat hij meedoet aan de ATP Finals. Nog nooit kwam de Kroaat verder dan de groepsfase. Zverev deed vorig jaar voor het eerst mee. De Duitser reikte toen ook niet tot de knock-outfase.

De eerste set in de partij tussen Zverev en Cilic ging na een tiebreak naar de Duitser. In de tweede set kreeg Zverev bij 5-4 al een matchpoint, maar Cilic wist ook in deze set een tiebreak af te dwingen. Ondanks de veerkracht van de Kroaat was het toch weer Zverev die het sterkst was in de tiebreak. De Duitser gaf slechts één punt weg in de tiebreak.