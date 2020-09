Zverev knokt zich langs Coric en stoomt door naar laatste vier

Kandidaten­toer­nooi schaken met Giri op 1 november hervat

8 september Het Kandidatentoernooi van de wereldschaakbond FIDE, met de Nederlander Anish Giri als één van de acht deelnemers, wordt op 1 november hervat. In principe is Jekaterinenburg opnieuw de plaats van handeling. Mochten er één of meer grootmeesters door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis moeite hebben om Rusland te bereiken, wordt het evenement verplaatst naar de Georgische hoofdstad Tbilisi.