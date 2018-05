Zverev overtuigend naar tweede ronde in Parijs

Roland Garros verliest titelverde­dig­ster Ostapenko in eerste ronde

19:31 Titelverdedigster Jelena Ostapenko is in de eerste ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. De kampioene van 2017, als vijfde geplaatst in Parijs, verloor met 7-5 6-3 van Katarina Kozlova uit Oekraïne.