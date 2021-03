Zverev pakt 14de titel na heerlijk gevecht met Tsitsipas

Milaan - San Remo Outsider Stuyven draait favorieten een loer: ‘Wist dat ik al­les-of-niets-po­ging moest plaatsen’

20 maart Jasper Stuyven ging voor alles of niets in de straten van San Remo en het werd tot zijn grote vreugde alles. De Belg van Trek-Segafredo zag een late aanval in de klassieker Milaan-San Remo beloond worden met de mooiste zege uit zijn carrière. ,,Geweldig om het vandaag af te maken”, zei Stuyven over zijn eerste overwinning in een wielermonument. Hij bleef de Australiër Caleb Ewan en zijn landgenoot Wout van Aert net voor.