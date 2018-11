Zverev pakt op de baan alleen handdoek bij ‘120 graden of zo’

Romero terug in wedstrijd­se­lec­tie fit PSV: ‘Dit is de volgende stap’

14:49 Maxi Romero keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met De Graafschap. ,,Dit is voor hem de volgende stap”, zei trainer Mark van Bommel vrijdag in de voorbeschouwing op het duel.