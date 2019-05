Zverev pakt titel aan vooravond Roland Garros

Zverev overleefde in de tiebreak van de derde set twee wedstrijdpunten: op 6-7 en 7-8. Hij had in de tiebreak zelf een voorsprong van 6-3 uit handen gegeven. Na twee uur en 35 minuten kon Zverev, na een afzwaaier van Jarry, zijn titel vieren. De nummer 5 van de wereld verloor eerder dit jaar de finale in Acapulco en had sinds het winnen van de ATP Finals geen titel meer veroverd. Het is de elfde titel uit zijn loopbaan.