Zverev pakt zevende ATP-titel in München

Het is de eerste toernooizege van het jaar voor de 21-jarige Zverev, nadat hij eerder in het seizoen de finale verloor in Miami. De toernooiorganisatie in München kreeg met Kohlschreiber en Zverev de 'gedroomde finale'. Zverev was de titelverdediger en de 34-jarige Kohlschreiber schreef het graveltoernooi al drie keer op zijn naam.



De droomfinale was echter geen moment spannend. Alleen in de tweede set kwam Zverev een break achter maar herstelde dit direct. Met een beslissende break in de achtste game mocht Zverev alweer zijn zevende toernooizege vieren.