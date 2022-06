Zverev zegt met gescheurde enkelbanden af voor Halle en blijft vraagteken voor Wimbledon

De 25-jarige Zverev ging vrijdag in de halve eindstrijd tegen de uiteindelijke kampioen, in de slotfase van de tweede set, door zijn enkel. Na drie uur spelen zou er pas een tweede tiebreak komen, maar Zverev schreeuwde het uit van de pijn en keerde een kwartier later op krukken terug op de baan.



Hij kon niet verder spelen en maakte dit weekend bekend dat hij meerdere banden in zijn rechterenkel gescheurd heeft.

Zverev stond in 2016 en 2017 in de finale in Halle. In 2016 verloor hij in de finale van landgenoot Florian Mayer, een jaar later hield Roger Federer hem van de titel af.

Wimbledon begint over exact drie weken. Zverev kwam vorig jaar en in 2017 tot de vierde ronde op Wimbledon, zijn beste prestatie op het gras in het zuiden van Londen. Zverev stond vrijdag in zijn vijfde halve finale op een Grand Slam en bereikte in 2020 de finale van de US Open, waarin Dominic Thiem hem in vijf sets versloeg nadat Zverev de eerste twee sets won.

