Zverev zet Duitsland op voorsprong tegen Spanje

Ricciardo eerste, Verstappen laatste door technisch probleem

14:48 Max Verstappen kent een ongelukkige start van zijn raceweekeinde in Bahrein. In de brandende zon kon de Nederlander slechts zes rondjes rijden, voordat zijn RB14 ermee ophield vanwege een elektrisch probleem. Teamgenoot Daniel Ricciardo kende geen problemen. In tegendeel: de Australiër was de snelste man op de baan met een tijd van 1.31.060.