Zwangere Von Bredow brengt dressuurliefhebbers in Brabanthallen in vervoering

Indoor Brabant90% is nog altijd een magische grens in de dressuursport. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl en haar paard TSF Dalera stalen in Den Bosch de show tijdens de kür op muziek in de Bossche Brabanthallen. De jury waardeerde het ‘danspaar’ met een score van 90.555.

De wereldbekerzege in de Brabanthallen is de 32ste internationale overwinning voor Von Bredow in zeven jaar tijd. Het nieuws dat de Duitse dressuurdiva in augustus haar tweede kind verwacht, zal ook de concurrentie vrolijk stemmen. Dat betekent dat er op de wereldkampioenschappen in augustus in het Deense Herning kansen liggen. Want in deze vorm zijn Von Bredow en TSF Dalera schier onklopbaar.

Quote De eerste dag dat ik me goed voel na de bevalling, ga ik weer paardrij­den Jessica von Bredow-Werndl (36)

Ook landgenote Isabell Werth, toch niet de eerste de beste, moest een diepe buiging maken. Werth, in het bezit van zeven gouden olympische medailles, eiste het zilver op met een score van 84.870. In het verleden doorbrak Werth ook al de barrière van 90%, evenals Edward Gal (met Totilas) en Anky van Grunsven (met Salinero). De laatste is nu voorzitter van het organisatiecomité.

Zwangerschapsverlof

Een stralende Von Bredow verklaarde op de persconferentie, met de cap nog op, dat ze genoten had van de terugkeer van het publiek. En haar paard ook, meende ze. ,,Ze voelde zich beter dan ooit. Ik had niet meer van haar kunnen vragen.”

Voordat de 36-jarige Beierse met zwangerschapsverlof gaat, zal ze zeker nog de wereldbekerfinale in Leipzig rijden. ,,Dalera krijgt nu even een pauze. Ik hoef ze alleen gemotiveerd en gelukkig te houden. Zo lang ik me goed voel, ga ik door. En de eerste dag dat ik me goed voel na de bevalling, ga ik weer paardrijden.”

Spanning

De Nederlandse combinaties konden zich zaterdagmiddag niet mengen in de strijd om de medailles. Ze bleven allemaal steken onder de 80%. De spanning voor bijna 2000 toeschouwers in de Brabanthallen werd Hermès, de hengst van Dinja van Liere, even te veel. De 31-jarige Udense had moeite om de controle te houden, maar was achteraf blij dat Hermès snel weer ontspande, zodat ze samen de kür in elk geval af konden maken. Een hoge klassering zat er niet meer in. Van Liere, vrijdag nog vierde in de korte Grand Prix, eindigde als twaalfde van de vijftien deelnemers.

Thamar Zweistra uit Schore was op de zesde plaats de beste Nederlandse (77.080). Ze bleef olympiër Marlies van Baalen uit Brakel met Go Legend 0.170 punt voor. Madeleine Witte-Vrees (Schijndel) werd veertiende met Finnländerin.