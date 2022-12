Zware Dakar Rally bouwt climax op naar Het Lege Kwartier

Meer etappes, meer duinen: de editie van 2023 moet de zwaarste Dakar Rally worden in vier jaar Saoedi-Arabië. Met een ontknoping in het desolate Lege Kwartier, waar veel deelnemers hun ambities kunnen begraven.

Vorig jaar begon de Dakar Rally met een knal. Een Franse service-auto met vijf inzittenden was het mikpunt van een bomaanslag in Djedda een paar dagen voor de start. Er vielen geen doden. Om het risico op een herhaling in te perken, wordt de Dakar-karavaan nog meer geïsoleerd dan voorgaande jaren. Geen ‘Grand Départ’ in de nabijheid van een stad. De deelnemers aan de 45ste Dakar Rally bivakkeren de eerste dagen in een afgesloten kamp aan de Rode Zee. De proloog vandaag op oudjaarsdag is slechts een voorproefje van het peloton bestaande uit 455 voertuigen te wachten staat, vooral bedoeld om de startvolgorde voor de eerste echte etappe te bepalen.

Snelheidslimiet

Organisator ASO zoekt elk jaar nog mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. Nieuw is een snelheidslimiet voor motoren van 160 km/uur. Alleen, technisch is het niet mogelijk om de motoren te begrenzen op dat maximum, zoals bij de trucks al veel langer gebeurd (op 140 km/uur). De coureurs zullen zelf hun snelheidsmeter in de gaten moeten houden. Bij overtreding riskeren ze een tijdstraf. En de pakkans is groot.

Quote Volgens teammana­ger Bart van der Velden is een snelheids­li­miet voor motoren juist vragen om ongelukken

Volgens Bart van der Velden, teammanager van het BAS World KTM Racing Team met acht deelnemers, is dit juist vragen om ongelukken. ,,Ik ben tegenstander van deze maatregel. Er gebeuren geen ongelukken boven de 160 per uur, blijkt uit de data. Waar je 160 kunt rijden, kun je ook 180 rijden, want het is vlak. De focus van de toprijders, die 158-159 willen rijden, gaat naar de kilometerteller in plaats van dat ze voor zich kijken. Dan is de kans op valpartijen groter. Ik verwacht dat ze de maatregel na deze rally weer aan gaan passen.”

Een nieuwigheidje is ook een bonus voor de eerste drie motorrijders die voorop rijden in een etappe. Het pakt vaak nadelig uit om de wedstrijd te moeten openen en het spoor te zoeken. Als een soort compensatie zijn er bonificaties te verdienen: 1,5 seconde per kilometer voor de nummer 1 in koers, 1 seconde voor de nummer 2 en 0,5 seconden voor de nummer 3.

Verschillende versies

Parcoursbouwer David Castera heeft de afgelopen jaar sterk het accent gelegd op navigatie. Door elke dag het routeboek pas een kwartier voor de start (in digitale vorm) vrij te geven, is valsspelen door de inzet van zogeheten mapmannen bij professionele teams eerder al aangepakt. Deze rally zijn er verschillende versies van het routeboek in omloop. Voor de afstand maakt het geen verschil, maar de ene deelnemer moet bijvoorbeeld rechtsom om een waypoint te halen en de andere moet linksom. Daardoor heeft het geen zin om blindelings achter een voorganger aan te rijden.

Volledig scherm Nasser Al-Attiyah uit Qatar, titelverdediger bij de auto’s, test zijn Toyota tijdens een trainingssessie nabij de Rode Zee. © AFP

Het Lege Kwartier in het zuiden van het koninkrijk Saoedi-Arabië werd de afgelopen jaren goeddeels vermeden door de Dakar Rally, mede vanwege de gespannen situatie met Jemen. Dit jaar acht de organisatie het wel verantwoord om de rallykaravaan de grote leegte in te sturen. In die onmetelijke zandbak zal de wedstrijd definitief in zijn plooi vallen.

Van de titelverdedigers ontbreekt alleen Dmitry Sotnikov bij de trucks, omdat de Russen zijn buitengesloten wegens de oorlog in Oekraïne. De overige eindwinnaars van 2022 zijn wel van de partij: Sam Sunderland (motoren), Alexandre Giroud (quads), Nasser Al-Attiyah (auto’s), Francisco Lopez (lichtgewicht prototypes) en Austin Jones die van de SSV’s overstapt naar de lichtgewicht prototypes. De Dakar Rally eindigt op zondag 15 januari in Damman.