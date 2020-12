19-jarige politicus uit Oekraïne blijkt voor 22 miljoen euro cryptomunten te bezitten

Rostislav Solod is de zoon van Yuri Solod en Natalia Korolevska, twee nationale parlementsleden in Oekraïne. De jongeman ging dit najaar de politiek in, net nadat hij van de middelbare school kwam. In zijn verplichte eigendomsverklaring, die deel uitmaakt van een anti-corruptieprocedure, gaf hij aan dat hij 185.000 Monero (XMR) bezit. Dat is omgerekend meer dan 22,5 miljoen euro. Voor hij politicus werd, was hij volgens Oekraïense media een tijdje werkloos.

Alle andere zaken die hij aangaf, zoals onder meer vastgoed en auto’s, zijn volgens Coindesk eigenlijk van zijn ouders. Solod zou de cryptomunten gekocht hebben in december 2015, voor een koers die toen veel lager was. Hij was toen 15 jaar oud en zou rond die tijd ongeveer 75.000 dollar (62.000 euro) moeten hebben uitgegeven om volgens de huidige koers aan 22,5 miljoen euro te komen.

In een interview met Coindesk beweerde Solod dat hij sinds 2014 Monero kocht met geld dat zijn ouders hem gaven voor een zakelijk project, dat evenwel nooit van de grond gekomen is.

Wetgeving

Oekraïne probeert op dit moment wetgeving uit te werken rond regulering van cryptomunten. ,,Voor mij, als jonge ondernemer, vond ik dat eerst niet positief”, aldus Solod. ,,Ik zag cryptomunten als een soort van vrije zone waarmee iedereen alles kan doen. Maar als politicus begrijp ik dat het wellicht beter is om wetgeving te hebben. Dit zal het land geld opleveren en is beter om corruptie te bestrijden.”

Naast zijn werk als gemeenteraadslid studeert Solod ook nog economie in London. Dat gebeurt door corona momenteel wel op afstand. Dat hij voor de politiek koos, is volgens hem logisch aangezien zijn beide ouders ook in de politiek actief zijn.

Monero is een privacy coin, waarvan niemand kan zien hoeveel je bezit of welke transacties je doet. Bij Bitcoin is dat wel mogelijk.

