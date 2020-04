27,7 miljoen spelers bezochten virtueel concert Travis Scott in Fortnite

Als je in coronatijd niet de deur uit mag, moet je je concerten ergens anders bekijken. YouTube en VR hebben er in dat opzicht een concurrent bij: Fortnite is dé nieuwe showlocatie. Daar keken deze week meer dan 27 miljoen spelers naar een concert van Travis Scott.

Het is niet het eerste concert dat ooit in de populaire shooter is gehouden, maar wel met afstand het meest populaire. De makers schrijven op Twitter dat in totaal 27,7 miljoen spelers het gratis concert bijwoonden in de drie dagen dat het werd gehouden. In de game werden tussen 23 en 25 april vijf shows gehouden van artiest Travis Scott, van wie een enorme avatar een aantal nummers zong. Hij speelde op een aparte set in de stijl van zijn album Astroworld. De shows duurden allemaal zo’n tien minuten, maar waren niet live te horen.

Epic Games zegt dat het eerste concert het populairst was. Daar keken in totaal 12,3 miljoen spelers naar. In totaal keken spelers het evenement 45,8 miljoen keer terug.

Fortnite experimenteert wel vaker met live evenementen in de game. Maker Epic probeert van het spel een soort second Second Life te maken, waarin echte artiesten kunnen optreden en winkels hun waar digitaal kunnen verkopen. Vorig jaar werd een concert van dj Marshmello 10,7 miljoen keer bekeken. In tegenstelling tot Travis Scotts concert was dat wel een live-evenement.