5G-veiling brengt meer dan een miljard euro op

De drie operators waren zoals verwacht de enige deelnemers aan de veiling die op 29 juni van start ging. Daar veilde ethertoezichthouder Agentschap Telecom frequenties in de 700, 1400 en 2100 Megahertz-band. Het loven en bieden heeft uiteindelijk enkele weken langer geduurd dan verwacht, er waren 90 biedrondes nodig.

Die vertraging zorgde wel voor een iets hogere opbrengst dan het minimum van 914 miljoen euro waarop het kabinet hoopte: KPN en VodafoneZiggo bemachtigden uiteindelijk negen stukken frequentie, zij betaalden daar ieder 416 miljoen euro voor. T-Mobile sleepte één kavel minder binnen en telt 400 miljoen euro neer. In totaal waren er 26 vergunningen beschikbaar gesteld door Agentschap Telecom. Bijelkaar betalen de drie 1,23 miljard euro.

Desalniettemin ligt dat bedrag beduidend lager dan de 4G-veiling in 2012. Toen was etherruimte schaars omdat het kabinet op voorhand frequenties had gereserveerd voor nieuwkomer Tele2. Idee was zo meer concurrentie te krijgen. ,,Het ging ons dit keer ook niet om een zo hoog mogelijke prijs”, zei staatssecretaris Mona Keijzer in een toelichting. ,,De providers moeten geld overhouden om te investeren in 5G en andere nieuwe technologieën.”

98 procent dekking

Het uiteindelijke bedrag zal nog oplopen, want in 2022 wordt ook nog de 3,5 Gigahertz-band geveild. Dat is wereldwijd de belangrijkste band voor 5G, alleen kan deze nu nog niet geveild worden omdat het spionagecentrum van de AIVD en MIVD in het Friese Burum van deze bandbreedtes gebruik maakt. Het kabinet heeft inmiddels besloten Burum te verplaatsen naar het buitenland.

De nu bemachtigde frequenties moeten KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo uiterlijk in 2023 in gebruik nemen. De providers werken hard aan de uitrol van hun 5G-netten. Vodafone startte onlangs zelfs al met 5G, alleen gebruikt het bedrijf zijn 4G-banden daarvoor.

Ieder 5G-netwerk moet landelijk dekkend zijn en 98 procent van Nederland beslaan. Het kabinet verplicht de providers daarbij snelheden van minimaal 100 megabit per seconde aan te bieden. Etherwaakhond Agentschap Telecom controleert of zij daar aan voldoen.

Zelfrijdende auto's

Met 5G worden ontwikkelingen als zelfrijdende auto's, precisie-landbouw, internet of things en opereren op afstand mogelijk. Mobiel internet wordt niet alleen veel sneller, maar ook stabieler. Bovendien is er nauwelijks vertraging in de verbinding meer. Een kraanmachinist kan vanuit Nederland een machine in Nieuw-Zeeland real time bedienen met slechts nanosecondes verschil.

De komst van 5G is ook nodig nu het mobiele dataverbruik in Nederland explosief blijft stijgen. Vorig jaar verstookten we via ruim 20 miljoen mobiele aansluitingen 760 miljard megabytes (760 petabyte) aan data, waarvan 700 miljard MB over 4G. Dat is 10,3 gigabyte per gebruiker. Ter vergelijking: in 2015 verstookten we nog slechts 50 miljard MB, 14 keer minder.

