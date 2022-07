Aandeelhouders Twitter bespreken bod Musk ondanks rechtszaak

Twitter sleept Elon Musk voor de rechter en eist dat overname doorgaat

Twitter heeft Elon Musk definitief voor de rechter gedaagd. Het sociale medium eist bij een rechter in het Amerikaanse Delaware dat de rijkste man ter wereld zich houdt aan de voorgenomen deal om het bedrijf over te nemen voor 54,20 dollar per aandeel. In totaal gaat het om 44 miljard dollar.

