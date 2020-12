Aantal functies Instagram en Messenger tijdelijk niet beschikbaar in Europa

Volgens technologiewebsite The Verge gaat het om polls in Facebook Messenger en Instagram, bepaalde stickers in Instagram en het personaliseren van antwoorden in Messenger. Voor bedrijven verandert er ook het een en ander.

Wanneer iemand in Europa chat met een bedrijfspagina op Messenger, zullen functies zoals een blijvend menu en bepaalde templates niet meer te gebruiken zijn, meldt het bedrijf in een blogpost. Daarnaast hebben de veranderingen ook impact op advertenties gerelateerd aan chatberichten. Het gaat onder andere om opties voor targeting . Dat valt te lezen in Facebooks helpcentrum voor bedrijven.



Ook statistieken die betrekking hebben tot chatberichten zijn uitgeschakeld. Wie een professionele Instagrampagina beheert, kan dus niet meer zien hoe vaak een post werd doorgestuurd. ,,We werken onze berichtendiensten bij naar aanleiding van de nieuwe privacyregels in Europa en brengen mensen direct op de hoogte van deze veranderingen”, laat een woordvoerder van Facebook weten.