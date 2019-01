Actiecomité: ‘KPN blijft last van XS4ALL houden’

,,Wanneer is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN? Kunnen we die niet hacken?” roept één van de aanwezigen. Het is duidelijk: de gebeten hond is KPN, het telecombedrijf dat twee weken terug bekendmaakte te willen stoppen met XS4All. Nadat de online petitie al 47.000 maal is ondertekend zijn vanavond circa honderd sympathisanten naar de Amsterdamse Waag getrokken om stoom af te blazen en alternatieven te verzinnen. Onder de aanwezigen zijn klanten van XS4ALL, maar ook medewerkers en privacyexpert Brenno de Winter. Voor de ingang worden t-shirts verkocht met de opdruk ‘XS4ALL moet blijven’, ook zijn er buttons. Aan de muur hangen grote gele borden met ‘XS4ALL moet blijven!’ Mede-oprichters Cor Bosman en Paul Jongsma zijn eveneens present, Bosman in XS4All-hoodie en daaronder een minstens kwart eeuw oud Hack-Tick t-shirt, het hackers-tijdschrift waar provider XS4ALL in 1993 uit voort kwam. ,,Twee oprichters in één zaal, dat is zeldzaam,” glimlacht Jongsma.

Niet realistisch

De centrale vraag is uiteraard of XS4ALL behouden kan blijven en zo ja, hoe. KPN lijkt zijn besluit in ieder geval niet terug te draaien. Michiel Buitelaar, in een ver verleden baas consumentenmarkt bij KPN, is gevraagd om te reageren op alle plannen om een nieuwe provider te starten. Hij bederft de stemming diverse malen met realiteitszin, die de zaal als pessimisme ervaart.



,,Niet realistisch,” antwoordt Buitelaar meermaals op ideeën om een eigen XS4ALL te beginnen. ,,Weet je hoe vaak er de afgelopen tien jaar een nieuwe internetprovider is gestart? In LA een keer, verder nul.” Na afloop stelt hij veel naïeve voorstellen te hebben gehoord. ,,De bevlogenheid is mooi, maar de voetjes moeten ook op de vloer blijven.” Tegelijk denkt hij dat KPN zich heeft vergist in het aantal klanten dat loyaal is aan de provider.



Brenno de Winter is een stuk positiever. ,,T-Mobile heeft geen eigen netwerk en biedt ADSL aan doordat KPN zijn netwerk moet openstellen, Vodafone ook. Het is absoluut een uphill battle, maar het kan. Het is niet zo'n gek model.” Hij wijst er op dat KPN's nieuwe merkenstrategie nu al veel schade heeft geleden. ,,Ze komen nu bekend te staan als ‘de slopers van XS4ALL’.



Kirsten Verdel, oprichtster van het comité ter behoud zegt dat er veel interesse van partijen bestaat, ook van grote spelers. Ze verzekert dat het actiecomité komende maanden rustig de scenario's gaat bekijken en doorrekenen. ,,Nu KPN nog lang geen concrete datum heeft, kan dat prima. Mensen moeten hun abonnement nog niet opzeggen.” Ze beklemtoont dat er een oplossing voor de kwart miljoen klanten komt. ,,Linksom of rechtsom, XS4ALL blijft last van ons houden!”



Verder lezen na de foto